Lazio, salto Champions: la girandola di rinnovi fa volare il monte ingaggi

L'annuncio del rinnovo di Ciro Immobile fa sfondare un muro nello storico degli ingaggi pagati dalla Lazio: il bomber biancoceleste guadagnerà di base 4 milioni a stagione per i prossimi cinque anni, un investimento di ben 20 milioni di euro che rappresenta forse l'inizio di una nuova fase per quanto riguarda il monte ingaggi. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, un segnale era già arrivato dalle cifre del rinnovo di Luis Alberto fino al 2025, che dagli 1,8 milioni a stagione percepiti finora è passato ai 2,7 milioni, che supereranno tranquillamente i 3 milioni considerando i bonus legati as assist e gol. Un'altra questione sul tavolo della Lazio è quella del prolungamento di Francesco Acerbi: le trattative sono già ben avviate e la volontà di proseguire il rapporto che scade nel 2023 c'è, resta ancora una leggera distanza ma probabilmente ci si accorderà su cifre simili a quelle di Luis Alberto. Il tetto ingaggi supererà a questo punto i 70 milioni di euro lordi, un cambio di rotta per trattenere i big presenti in rosa così come il tecnico: il rinnovo di Simone Inzaghi è una priorità per la Lazio, che vorrebbe prolungare il suo contratto in scadenza tra un anno fino al 2023 arrivando a pagarlo 3 milioni (ma non si esclude che non ci si debba adeguare allo stipendio assicurato a Immobile). Il monte ingaggi biancoceleste cresce in maniera netta, il salto Champions passa anche da questo.

