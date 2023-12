Lazio, Sana Fernandes: il baby stacanovista tra Primavera e prima squadra

Doppia Coppa Italia per Sana Fernandes, quella della prima squadra e quella della Primavera. Ma per il guineano, "talentino" indiscusso dell'Under 19 biancoceleste, sono "straordinari" necessari per mettersi in luce e sperare che l'esordio con i grandi arrivi presto. Con lui, sia a Genova che a Torino, dove la squadra di Sarri ha battuto la Juve volando ai quarti di finale di Tim Cup, c'era anche capitan Ruggeri e Gonzalez (assente per motivi di regolamento in Primavera).

Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Sana è la punta di diamante di quel tridente che vive dei suoi guizzi, dei suoi scatti imprendibili che costringono spesso gli avversari al fallo. Dopo un periodo "no" in seguito al match contro l'Atletico Madrid in cui l'attaccante era stato retrocesso per un periodo in Under 18 per il suo atteggiamento e il modo di gestire il pallone, Sana si è ripreso le luci dei riflettori e si è anche iniziato a parlare di rinnovo (attualmente il contratto scade nel 2025).

La crescita e i successi della Lazio Primavera passano soprattutto per i suoi piedi, ma è da sottolineare una crescita enorme della squadra che, da neopromossa, oggi occupa il secondo posto della classifica dopo ben undici risultati utili consecutivi.