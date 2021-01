Lazio, senza Lulic non è derby: il capitano torna in panchina un anno dopo

Senad Lulic è tornato, praticamente un anno dopo l'ultima volta questa sera si accomoderà in panchina in una delle gare più importanti dell'anno: il derby. E' curioso notare come il destino abbia voluto che l'eroe del 26 maggio faccia il suo ritorno proprio nella stracittadina, sia chiaro solo in panchina ma è comunque importante rivederlo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei è stato forse l'anno più duro per il capitano: il 5 febbraio del 2020 ha lasciato il campo in un Lazio - Verona e da lì è iniziato un calvario che è sembrato non avere fine. Operazioni, una caviglia che sembrava ormai difficile da rimettere in sesto, il ritorno in campo per gli allenamenti e il nuovo stop che sembrava sancire la fine. Invece Lulic si è rialzato ancora una volta, non ha mollato, non vuole chiudere la carriera senza aver dato anche se in minima parte il suo contributo scendendo in campo. Che la sua presenza sia di buon auspicio.

