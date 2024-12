Lazio, si riparte da Lecce: settore ospiti quasi esaurito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a ripartire e mettersi alle spalle la sconfitta contro l'Inter. La voglia di rivalsa non la ha solo chi scende in campo, ma anche la tifoseria che non ha perso fiducia nella squadra e lo ha dimostrato ancora una volta. Sabato 21 alle 20.45 si giocherà Lecce-Lazio, nelle scorse ore è scattata la vendita dei biglietti per il settore ospiti e, come al solito, il tifoso laziale ha risposto presente: come scrive il Corriere dello Sport, di 1075 posti a disposizione ne sono rimasti circa 200. Si va verso un altro settore ospiti esaurito.