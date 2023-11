Lazio, solo tredici gol nelle prime dodici giornate: ecco da quanto non accadeva

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio fa fatica a segnare. La squadra di mister Sarri, in attacco, gira molto meno rispetto alla scorsa stagione e anche molto meno rispetto alle squadre precedentemente allenate dal tecnico toscano.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere della Sera questo del gol è decisamente un problema inedito per l'allenatore che anche con l'Empoli era riuscito a segnare 14 gol, uno in più dei biancocelesti, nelle prime dodici giornate. Anche in casa Lazio questo calo è una novità: i biancocelesti non segnavano così poco da 14 anni, ovvero da quando la squadra era guidata da Ballardini, in quel caso furono appena 9 i centri dopo 12 giornate.