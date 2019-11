Lazio, Strakosha un'arma in più: ma in trasferta la difesa balla...

Agisce nell'ombra ma è spesso decisivo, Thomas Strakosha è diventato una grande arma per Inzaghi. La crescita continua, una maturazione frutto anche delle tante gare giocate negli ultimi anni. L'unica nota storta per l'albanese è la titolarità persa in Nazionale, considerando che Reja gli ha preferito Berisha in entrambi gli ultimi due incontri. L'Albania comunque non lotta più per Euro 2020, tornerà alle gare ufficiali solo nel settembre prossimo, Strakosha spera che questo sia solo un passaggio temporaneo. Intanto si concentra sulla Lazio e su una difesa di fronte a lui che in trasferta balla davvero troppo: 7 gol subiti in 11 partite, quindi considerando anche l'Europa, un dato preoccupante. Thomas è riuscito nel clean sheet solo nella prima gara di campionato con la Sampdoria, poi ha dovuto sempre raccogliere il pallone in fondo alla rete. Registrare gli ultimi dettagli per essere al top, con Lecce è stato decisivo, ora vuole di più.