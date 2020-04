Lazio, Strakosha verso il rinnovo: per il portiere pronto un nuovo contratto

La stagione della consacrazione per Thomas Strakosha, interrotta solo dall'emergenza coronavirus. Una delle porte meno violate di tutta la Serie A e una crescita esponenziale insieme a tutta la squadra. L'albanese coi guantoni non si tocca e per lui arriva anche un nuovo contratto: dopo le sirene inglesi degli ultimi tempi, la Lazio avrebbe deciso di accelerare per il rinnovo, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Per il portiere sul tavolo è pronto un nuovo contratto con scadenza 2025 a una cifra vicina ai 2 milioni l’anno, ingaggio ben superiore quindi all'1,2 attualmente percepito.

