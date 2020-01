Lazio, testa al campionato: il calendario è più asciutto

L'eliminazione dalla Coppa Italia brucia nella testa di Inzaghi. Il mister ha spiegato più volte quanto la Lazio tenesse al trofeo di cui è detentrice, ma ormai quello è un capitolo messo alle spalle. La concentrazione deve essere massima sul campionato, per centrare l'obiettivo Champions e dare il massimo fino alla fine. Il calendario fino a maggio sarà sicuramente più snello, libero da partite infrasettimanali che invece avranno per esempio Juventus e Inter. Una volta giocato il recupero di Lazio - Verona il 5 febbraio, ci sarà il solo turno del 22 aprile (mercoledì) in più rispetto alla routine di una partita a settimana. Se la Lazio avesse centrato le semifinali di Coppa Italia i due impegni avrebbero occupato delle vigilie importanti. Quella d'andata (12 febbraio) si sarebbe allocata dopo la partita con il Parma e prima di quella con l'Inter, mentre il ritorno (4 marzo) tra Bologna e Atalanta. La Lazio invece avrà soltanto il campionato in testa, ogni partita dovrà essere una finale.

