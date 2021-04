Lazio - Torino, c'è un nuovo allegato nel ricorso: la mossa di Lotito

La Lazio è impegnata su un triplo fronte: c'è il campo da tenere prioritario, ma ci sono anche le battaglie legali, su tutte quelle relative al caso tamponi e alla partita mai giocata contro il Torino. Come ricorda la rassegna di Radiosei, il club biancoceleste ha già presentato i due ricorsi: alla Corte Federale d'Appello, presieduta dal giudice Mario Luigi Torsello, per l’udienza del secondo appello per il processo tamponi (fissata il 30 aprile), e al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per il caso Lazio-Torino. Proprio su quest'ultimo tema la Lazio avrebbe inserito nella memoria difensiva anche le parole dell'ex giudice della Corte costituzionale, Romano Vaccarella, noto esperto di diritto processuale, secondo il quale il provvedimento preso dall'Asl di Torino, cioè di far partire la quarantena dei granata dal 24 febbraio e non dal 23, sancendo di fatto l'esistenza di un "giorno zero", è “abnorme“, come ricordato anche dall'avvocato Sandulli. Con questo allegato la Lazio spera di arrivare al suo obiettivo: il 3-0 a tavolino.

