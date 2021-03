Lazio - Torino, l'avv. dei granata Chiacchio: "Affrontiamo questa causa con serenità"

Decisione rimandata quella del Giudice Sportivo in merito alla gara tra Lazio e Torino che non si è giocata nel pomeriggio di martedì visto il blocco imposto dalla Asl al gruppo granata in quarantena da una settimana. Il club di Cairo è pronto a fare ricorso come spiega il legale Eduardo Chiacchio nell'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: "Quella del Giudice Sportivo era una decisione scontata, il preannuncio del reclamo serviva proprio a non subire il 3-0 a tavolino. In questo modo è stata bloccata qualsiasi decisione". "Con il reclamo verrà dimostrata la causa di forza maggiore che ha impedito al Torino di partire per Roma. Affrontiamo questa causa con serenità totale ma anche con la massima attenzione, sappiamo di non poter trascurare nemmeno un dettaglio".

