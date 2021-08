Lazio, Tortu è certo: "Sarri farà bene con un calcio dirompente"

RASSEGNA STAMPA - Filippo Tortu è una delle immagini più belle dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. L'Italia ha chiuso la spedizione in Giappone con 40 medaglie e l'oro nella staffetta 4x100 maschile è una delle imprese più belle della manifestazione. Il velocista azzurro è stato il grande protagonista con un'ultima frazione monstre in cui ha risucchiato e superato la Gran Bretagna, che rischia la medaglia per la positività di un atleta. Tortu è stato intervistato da La Repubblica e ha parlato anche di calcio. Lui è un grandissimo tifoso della Juventus e non vede l'ora di tornare a vedere dal vivo i bianconeri, soprattutto dopo il ritorno di Massimiliano Allegri. Filippo ha parlato anche della altre squadre sottolineando anche l'arrivo di Sarri alla Lazio. Ecco le sue parole: «Mourinho alla Roma? Un fulmine a ciel sereno, sono candidati per lo scudetto. Sarri alla Lazio, se riesce a trasmettere il suo gioco, farà bene e proporrà un calcio dirompente. Sarà un campionato eccezionale e ho una sensazione: attenti all'Atalanta».