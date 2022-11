Lazio, tra strigliate e ipotesi ritiro: la reazione di Sarri

Dopo il ko con la Salernitana, il tecnico ha strigliato la squadra e vuole una pronta reazione contro Feyenoord e Roma...

RASSEGNA STAMPA - La gara con la Salernitana ha riaperto una ferita che sembrava chiusa. La Lazio è tornata a mostrare i blackout che sembravano superati e dimenticati. Dopo la debacle in Danimarca, i biancocelesti non avevano più dato segnali di cedimento. Dopo la rete di Candreva, invece, la Lazio non ha saputo reagire e ha ceduto di schianto. A peggiorare il tutto è arrivato anche il giallo di Milinkovic che ha innervosito definitivamente i calciatori in campo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico non le ha mandate a dire ai suoi. Parole forti pronunciate nello spogliatoio e richiesta di umiltyà per le gare con Feyenoord e Roma che diventano uno spartiacque della stagione. Vietato portarsi dietro strascichi e bisogna concentrarsi solo sul campo. Come sottolinea il quotidiano, anche per questo il Comandante sta valutando se tenere la squadra in ritiro a Formello dopo il ritorno da Rotterdam, previsto direttamente per venerdì pomeriggio. Per ora solo un'ipotesi, sta alla squadra dimostrare sul campo di essersi messi la gara di domenica alle spalle.