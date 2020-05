Lazio, un centro sportivo da fare invidia: a Formello anche sterilizzatrici ospedaliere

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, lo aveva già anticipato parecchi giorni fa: in termini di sicurezza non si baderà a spese. La tutela dei calciatori viene prima di tutto, ed ecco infatti che Formello rappresenta uno dei centri sportivi più idonei in assoluto per ripartire nel miglior modo possibile. Nel centro sportivo sono arrivate anche due sterilizzatrici ospedaliere a secco: macchinari che servono per disinfettare e che riescono a distruggere qualsiasi forma microbica. Come ricorda la rassegna di Radiosei infatti, Lotito è un imprenditore leader nel settore delle pulizie, tanto che le sue aziende operano sia allo Spallanzani che al reparto Covid del Policlinico di Tor Vergata.

RISTRUTTURAZIONE: I lavori non hanno riguardato solo l'aspetto sanitario, ma anche la creazione di 5 grandi magazzini (ognuno dotato di lavatrice). Ci sono ben 19 spogliatoi, due piscine, 5 campi da calcio, uno da calciotto e un nuovo centro medico. Sono stati modernizzati anche gli studi televisivi e radiofonici. C'è anche una nuova sala per le riunione tecniche di Inzaghi coi calciatori e un circuito televisivo con 20 schermi al plasma. Insomma il centro sportivo di Formello è davvero uno dei più all'avanguardia di tutta Europa.

