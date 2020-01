Lazio, un mese senza uscire di "casa": il calendario dei biancocelesti

La cavalcata della Lazio continua, dopo 9 vittorie consecutive in campionato è possibile e doveroso sognare in grande. I tifosi spingono la squadra, una mano invisibile che tiene salde le redini biancocelesti. In casa o in trasferta, la spinta del popolo laziale non manca mai. E, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'Olimpico si trasformerà per questo mese in un catino infernale. La Lazio potrà infatti contare sul fattore casalingo, propedeutico per affrontare poi la sfida con l'Inter. Arrivare al big match con i nerazzurri ancora agganciati al vertice è di fondamentale importanza. Saranno ben 6 le sfide che prenderanno vita a Roma: Napoli (11 gennaio), Sampdoria (18 gennaio), Roma (26, gennaio, ma il derby sarà tecnicamente fuori casa), Spal (2 febbraio) e il recupero con il Verona (5 febbraio). Poi ci sarà il Parma in trasferta, ultimo step prima della battaglia infinita con l'Inter di Conte il 16 febbraio. Un periodo di cui la Lazio potrà approfittare, senza spostamenti di sorta e con la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico.

COPPA ITALIA - Per la Lazio non è un trofeo qualunque, ma sempre un obiettivo. Tra le partite prima menzionate, ci sarà anche la Coppa Italia il 14 gennaio contro la Cremonese. E va sottolineata una curiosità non da poco. Anche l'Inter giocherà in casa lo stesso giorno contro il Cagliari. Se i biancocelesti e i nerazzurri dovessero passare, allora orientativamente il 29 gennaio giocherebbero il turno successivo in trasferta. In caso di ennesimo trionfo, il destino entrerebbe in gioco: infatti, Lazio e inter potrebbero scontrarsi il 12 febbraio per la semifinale d'andata del torneo. A soli 4 giorni dall'altra battaglia in campionato. Vivere un sogno è possibile, gli uomini di Inzaghi dovranno approfittare di un mese a chilometro zero per alimentarlo.

