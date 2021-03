Lazio, Vieri la esclude dalla corsa Champions: "Se la giocano Atalanta, Napoli e Roma"

Scudetto, Champions League e calcio italiano. Sono questi gli argomenti che l'ex attaccante, di Lazio e Inter, Bobo Vieri ha toccato nella sua lunga intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Soprattutto il bomber non crede in un possibile piazzamento della squadra di Inzaghi tra le prime quattro: "Chi va in Champions? Oltre a Inter, Milan e Juventus se la giocano Atalanta, Roma e Napoli", poi sull'eliminazione delle italiane: "Abbiamo fallito perché Atalanta e Lazio non possono competere con Real e Bayern. E perché Juve e Inter dovevano giocare meglio: adeguarsi alla Champions, non speculare, avere più qualità".

Infine una chiusura su Ciro Immobile tra Lazio e Nazionale: "Fare tanti gol significa poter risolvere le partite e Immobile ha vinto una Scarpa d’oro. Ma segnare nel proprio club non basta, bisogna prepararsi e essere pronti: Mancini li studierà e tre giorni prima di giocare dovrà decidere chi è più in forma. E questa bega gliela lascio volentieri".

