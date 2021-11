Lazio Women, a Formello uno degli ultimi treni salvezza: col Napoli per dare una svolta

Passa oggi a Formello uno degli ultimi treni per la salvezza. La Lazio Women vuole smuovere la classifica. Le prossime tre giornate saranno fondamentali in questo senso: diranno se è già troppo tardi per provare a dare una scossa alla stagione. Al Fersini arriva il Napoli, reduce da tre sconfitte di fila, è una delle squadre da rimontare per non retrocedere in Serie B. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si tratta di un avversario alla portata se affrontato con la giusta determinazione. Nelle prime sette giornate non è stato raccolto alcun punto, serve una svolta immediata, tanto in termini di risultati che si morale. I prossimi impegni, tra cui anche il match con il Verona penultimo in classifica, mettono in palio punti importanti visti gli scontri diretti in programma.

LA SITUAZIONE - Il Napoli sarà affrontato senza il portiere Ohrstrom, out per un problema all'anca. Tra i pali ballottaggio dunque tra Guidi e Natalucci. Ai box per una distorsione alla caviglia Foerdos e Gambarotta. Quest'ultima ha riportato una lesione al legamento crociato, la stagione è compromessa. Catini, subentrato in corso dopo l'esonero della Morace, proverà a risollevare la situazione prima dei possibili innesti del mercato invernale. Il primo acquisto sarà Antoinette Jewel William, ma al momento si deve andar avanti con quelle che sono le risorse della rosa attuale, di cui non fanno più parte Thomsen e Andersen: entrambe hanno rescisso il proprio contratto.

Breda avvisa la Lazio: "Gare mai scontate, la Salernitana ha rabbia. E su Sarri..."

Lazio, Lotito incontra Sarri per il rinnovo: operazione da 20 milioni

TORNA ALLA HOMEPAGE