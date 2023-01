Lazio Women, Catini ancora in emergenza: oggi al Fersini c’è il Cesena

RASSEGNA STAMPA - È pronta a tornare in campo la Lazio Women, riparte il campionato. Il 2023 non è iniziato col botto per le biancocelesti, eliminate dal Milan in Coppa Italia. Non c’è tempo per i rimpianti, serve determinazione e concentrazione per proseguire il percorso verso la promozione e la sfida di oggi è l’occasione giusta. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le ragazze di Catini affronteranno il Cesena al Fersini, il fischio d’inizio è in programma alle 14:30. Il tecnico spera in una reazione soprattutto alla luce delle pesanti assenze di Pezzotti, Vivirito, Orlando e Visentin.

