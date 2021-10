Lazio Women, contro il Sassuolo match decisivo anche per la Morace: i dettagli

L'avventura della Lazio Women in Serie A è iniziata nel peggiore dei modi. Le biancocelesti, autrici nella passata stagione di una cavalcata vincente che le ha portate alla promozione, hanno totalizzato zero punti nelle prime quattro partite ma quel che preoccupa maggiormente è l'atteggiamento mostrato in campo. 8-1 è finita contro il Milan, 6-1 contro la Fiorentina, goleade che non fanno bene allo spirito e al gruppo che soffre di qualche frizione interna. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la panchina della coach Carolina Morace è in bilico e già la gara contro il Sassuolo potrebbe essere decisiva per capire il futuro. La Lazio tra due giorni affronterà la capolista, a pari merito contro la Juventus, e servirà un segnale di ripresa, è l'ultima chance.

