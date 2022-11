Lazio, Zeman: “Nesta il più grande al mondo. Mi brucia ancora…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Zdeněk Zeman si è raccontato senza veli nella sua autobiografia, attraverso le tappe più importanti della sua carriera lunga più di cinquant’anni. Nel corso di un’intervista, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per presentare il suo libro, l’ex allenatore ha ripercorso alcune di queste e inevitabile è stato il riferimento al periodo vissuto nella Capitale sponda Lazio. L’impronta che il cecoslovacco ha dato ai biancocelesti nella metà degli anni ’90 è stata sicuramente forte, una mentalità vincente che gli piace ricordare così: “Io ho sempre cercato, con coerenza, di dare una mentalità vincente alle mie squadre. Con la Lazio sono arrivato secondo e terzo, che oggi sarebbe un grande successo e a quel tempo non contava niente”. Tanti elementi forti in quella squadra e tra questi, Alessandro Nesta che senza alcun dubbio considera: “Negli Anni Duemila il più grande centrale al mondo”. Tanti momenti belli, ma anche qualche rammarico come quella sconfitta in Europa League nella stagione 96/97 a Tenerife: “Brucia ancora a me e a tutti i laziali. Ero senza difensori. Vincevamo 3-2 poi successe il patatrac”.

