Lecce, Felici rivela: "Cresciuto nella Lazio, ma tifo Roma"

LECCE - Tra le sorprese dell'estate c'è sicuramente anche Mattia Felici. L'attaccante del Lecce ha convinto Liverani con le sue prestazioni e il mister giallorosso è pronto a confermare il classe 2001 in prima squadra. Il ragazzo è nato e cresciuto a Roma nel quartiere San Lorenzo. Calcisticamente ha iniziato nelle società giovanili della Capitale passando per Pro Roma, Savio e Nuova Tor Tre Teste. In mezzo anche un passaggio nelle giovanili della Lazio. Nonostante questo, però, Mattia non nega le sue simpatie calcistiche in una lunga intervista concessa sull'edizione pugliese de Il Corriere dello Sport: "Anche se giocavo nella Lazio, sono romanista. Portavo sempre con me un cappellino giallorosso nello spogliatoio. Con l’addio di Totti e De Rossi seguo con meno passione".

CALCIOMERCATO LAZIO, SI TRATTA PER MILINKOVIC AL MANCHESTER

CALCIOMERCATO LAZIO, IL FILO CHE LEGA MADRID A TREBISONDA

TORNA ALLA HOME PAGE