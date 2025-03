Legrottaglie incensa Romagnoli: "Uno dei più forti! La Lazio per lui è perfetta"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Uno, due e tre. Alessio Romagnoli si è riscoperto bomber, mettendo la propria firma sul tabellino delle ultime partite della Lazio, chiudendo con quella di giovedì contro il Viktoria Plzen. Sull'argomento si è espresso Nicola Legrottaglie che, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha prima di tutto sottolineato le difficoltà per un centrale di difesa di andare al gol, per poi utilizzare parole di forte stima nei confronti del calciatore biancoceleste. "Come lo valuto? Lo considero uno dei più forti in Italia nel suo ruolo", esordisce l'ex Juventus. E prosegue: "Alessio è molto affidabile, non a caso gioca sempre in squadre di blasone". Legrottaglie si focalizza poi anche su quanto sia importante il contesto, la squadra in cui si gioca, per esprimere al meglio le proprie potenzialità. E su Romagnoli non ha dubbi: "La Lazio per lui è perfetta. Gioca nella sua città, nella sua squadra. Si sente amato, e si vede".

TORNA ALLA HOMEPAGE