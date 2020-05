Lippi: "Per lo scudetto una corsa a tre, c'è anche l'Inter. Sulla gare a porte chiuse..."

Marcello Lippi, storico ex ct della Nazionale, si è espresso sulla lotta scudetto, inserendo anche l'Inter, un po' più staccata da Juventus e Lazio. Per il tecnico, riporta la rassegna stampa di Radiosei, quella per aggiudicarsi il titolo della Serie A sarà una corsa a tre: "L'Inter è più indietro in classifica, ma se vince il recupero con la Samp è lì e la Juve e la Lazio hanno lo scontro diretto ancora da disputare. Secondo me è una corsa a tre». Poi, dopo aver sottolineato l'importante del campionato per il tessuto socio-economico dell'Italia, l'ex Juventus ha detto la sua sulle gare a porte chiuse: "Questo è un sacrificio che dobbiamo accettare. L'assenza del pubblico sugli spalti è una ferita emotiva, ma con o senza gente, chi è più bravo con il pallone emerge. I valori tecnici non saranno alterati".

Zoff si sbilancia: "La lotta scudetto un testa a testa tra Lazio e Juventus"

Calciomercato, dalla Francia: "Anche la Lazio sul talento belga Diomandé"

TORNA ALLA HOMEPAGE