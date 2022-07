Maccarone non ha dubbi: "Tra Allegri e Sarri scelgo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Allegri o Sarri? Maccarone non ha dubbi. L'ex capitano dell'Empoli, in una lunga intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha detto a quale stile di gioco si vede più vicino in veste di allenatore: "Io 'sarriano' o 'allegriano'? Ho avuto Sarri, Giampaolo, Baldini e Beretta come tecnici, sono più per l’imposizione del proprio gioco. Ma Allegri ha il suo stile che gli ha sempre portato risultati. E quest’anno se la gioca con Inter e Milan". Big Mac ha giocato con l'allenatore della Lazio dal 2012 al 2015, conosce benissimo punti di forza e punti deboli degli schemi del Comandante.