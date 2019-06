Malaga, domani al via i play-off: Lazio spettatrice interessata

Si apriranno domani i play-off promozione della Serie B spagnola. Alle ore 15 il Malaga scenderà in campo a La Coruña per giocarsi l’andata della semifinale contro il Depor nella Liga 123, equivalente della nostra Serie B. Tre giorni dopo, a ‘La Rosaleda’ è in programma la sfida di ritorno. A seguire con particolare attenzione la doppia sfida sarà anche la Lazio. I biancocelesti hanno individuato in Jony il primo vero rinforzo estivo e, in caso di passaggio del turno, l’offerta andrebbe rimandata per aspettare l’esito della doppia sfida contro la vincente tra Albacete e Maiorca valida per la finale. Come ribadito dalla rassegna stampa di Radiosei, se il Malaga dovesse fallire la promozione l’operazione entrerebbe in automatico nella fase conclusiva. Jony infatti, tramite la stessa clausola utilizzata lo scorso anno per trasferirsi all’Alavés, andrebbe obbligatoriamente ceduto in prestito a un club di massima serie. Una soluzione che, considerata la scadenza del contratto nel 2020, vorrebbe dire perderlo a zero la prossima stagione. Una ghiotta occasione per forzare la mano e dimezzare la valutazione di 10 milioni di euro, lievitata dopo l’ultima in stagione in Liga da 4 gol e 11 assist. Diverso sarebbe trattare, in caso di promozione, con lo sceicco Abdullah Al Thani. Gli spagnoli già a gennaio avevano chiuso le porte all’Alavés per una cessione a titolo definitivo e la scorsa settimana la visita dell’esterno classe ’91 a Formello non è stata particolarmente gradita. La mancata promozione cambierebbe però tutte le carte in tavola.

