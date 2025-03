Marchegiani: "La Lazio ora non è così brillante". E su Castellanos...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La Lazio non sta così bene: ha avuto momenti in cui era più brillante sul piano della condizione atletica e mentale", esordisce così l'ex portiere Luca Marchegiani ai taccuini de Il Corriere del Bologna. Il focus ovviamente è sullo scontro Champions tra Bologna e Lazio: "Avere tutte queste gare una dietro l’altra non ti permette di prepararle tutte con la stessa attenzione e la risposta in campo può essere diversa. Si vede da come conduce la partita che la Lazio ora non è al massimo".

Baroni da poco può tornare a puntare sul Taty Castellanos, rientrato da un infortunio (anche se al Dall'Ara probabilmente partirà dalla panchina): "Ci sono numeri clamorosi sull’assenza del Taty che condiziona in negativo l’attacco laziale", dice l'ora talent di SkySport.

"È cresciuto tanto, ha trovato fiducia e sicurezza ed è stato responsabilizzato: per il modo di giocare della Lazio è importante la presenza di un elemento come lui che non sa solo finalizzare ma che si mette molto a disposizione dei compagni", conclude.