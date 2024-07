Marsiglia, continuano le rivolte contro l'arrivo di Greenwood

Alla fine, Mason Greenwood ha scelto: è un nuovo giocatore del Marsiglia. Ieri le sue prime parole con la maglia dell'OM hanno rivelato grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco nella nuova realtà francese, anche se intorno al suo arrivo continuano a moltiplicarsi le polemiche.

L'attaccante non è ben visto da molti tifosi del club per le accuse di violenza domestica risalenti al 2022, a partire dal sindaco della città. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbero stati nuovi segnali di contrarietà al suo arrivo: stavolta arrivano da parte delle associazioni femministe francesi.

Tra tutte spicca "Solidarieté Femmes 13" che ha scritto una lettera al presidente dell'OM sottolineando come "l’arrivo di questo giocatore sarebbe una vergogna per la nostra città". Della stessa idea anche l'altra organizzazione "Planning familial 13", che giudica l'accettazione di questi atti come un modo per farli passare "normali". Pesantissima anche la posizione di "Osez le féminism".