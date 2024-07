UFFICIALE - Il Marsiglia annuncia Greenwood: il comunicato con i dettagli

WEBTV LAZIO, PARLA PATRIC: "LA SCORSA STAGIONE NON È STATA COSÌ DISASTROSA" La Lazio la prossima stagione dovrà riprendersi da un'annata non troppo positiva. Tanti punti persi in campionato e una posizione finale in classifica che non ha rispettato le aspettative, oltre a due dimissioni nel giro di tre mesi (Sarri e Tudor). A riguardo ne... La Lazio la prossima stagione dovrà riprendersi da un'annata non troppo positiva. Tanti punti persi in campionato e una posizione finale in classifica che non ha rispettato le aspettative, oltre a due dimissioni nel giro di tre mesi (Sarri e Tudor). A riguardo ne... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DE MAGGIO: "OCCHI SU UN CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI" CALCIOMERCATO LAZIO - Castrovilli e non solo. La Lazio non si ferma qui: l'interesse continua a essere sul centrocampo e sul mercato italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su un... CALCIOMERCATO LAZIO - Castrovilli e non solo. La Lazio non si ferma qui: l'interesse continua a essere sul centrocampo e sul mercato italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su un...