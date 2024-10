Mercato | Balotelli aspetta il Genoa, la Lazio osserva interessata...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Mario Balotelli continua ad allenarsi a Brescia e aspetta la chiamata del Genoa. Il grifone, come riporta Il Secolo XIX, oggi accoglierà Gaston Pereiro e vuole prendersi del tempo per decidere se affondare o meno sull'attaccante ex Inter e Manchester City. Nuove valutazioni verranno fatte dopo la gara con il Bologna, ma l'arrivo di Pereiro riduce l'emergenza sulla trequarti e in attacco il Genoa può contare su diversi giocatori come Pinamonti, Ankeye ed Ekathor. L'intenzione dunque sarà quella di evitare mosse non necessarie, quindi per il momento il Genoa non affonda. Lo scenario può cambiare tra infortuni e un risultato negativo contro il Bologna. Domenica 27 Ottobre c'è la sfida alla Lazio, che intanto osserva interessata l'evoluzione della faccenda...