Milan, Tare non si muove da Roma: la società valuta le alternative

Ufficialmente cominciato il "casting" del Milan per il ruolo di direttore sportivo. Tra i nomi che più vengono accostati all'ambiente rossonero, c'è anche quello di Igli Tare. Un sogno proibito che sembra destinato a rimanere tale. La Lazio è pronta a blindarlo, Lotito non se ne priverà per nessuna ragione. Il mercato è già cominciato e quindi il Milan si sta guardando intorno per trovare delle alternative. Tra le ipotesi, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, c'è Sartori, artefice del miracolo Atalanta, ma piacciono anche Bigon del Bologna e Osti della Sampdoria, che già conosce bene Giampaolo, prossimo tecnico del Milan. Le suggestioni invece portano a due ex Milan: Rui Costa e Boban sono in lizza ma difficilmente raggiungibili.



