Milinkovic e Luis Alberto trascinano la Lazio, le mezzali di Inzaghi in doppia cifra

Poche squadre in Italia e in Europa possono vantare due centrocampisti del calibro di Milinkovic Savic e Luis Alberto. Le due mezzali di Inzaghi stanno dimostrando, anche quest'anno, di essere due giocatori sopra la media e fondamentali nello scacchiere tattico del mister. Sono loro due in questo momento i veri trascinatori della Lazio. Anche contro il Crotone c'è la loro firma nei primi due gol, prima della zampata finale del Panterone. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo spagnolo e il serbo stanno ovviando al digiuno di gol di Immobile, alla poca concretezza di Correa e ai problemi di Caicedo e Muriqi. I due hanno realizzato 14 gol (8 il Mago e 6 il Sergente) in questa Serie A e viaggiano alla media della stagione 2017/18 quando arrivarono a 23. Due pezzi unici e rarissimi nel panorama mondiale. Due centrocampisti totali che hanno imparato a mettersi al servizio della squadra in fase difensiva per poi pungere quando hanno la palla tra i piedi. La maggior parte delle azioni della Lazio passa dalla loro mente, dal genio e dalla fantasia di Luis, diventato quest'anno più goleador, e dai muscoli e dall'intelligenza tattica di Sergej.

