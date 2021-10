Moratti e il retroscena su Mancini: "Quando perse contro la Lazio lo trovai in lacrime nello spogliatoio"

Ha scritto la storia dell'Inter e spesso dopo momenti bui della squadra e della società hanno provato a riportarlo nel mondo del calcio. Per Massimo Moratti quella è un'era che evoca ricordi bellissimi ma che è giunta ormai da anni al termine. L'Inter del triplete ma anche quella di Ronaldo, Zamorano, Recoba e Djorkaeff. Nella lunga intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei un ricordo è anche per l'attuale ct dell'Italia Roberto Mancini all'epoca sulla panchina nerazzurra: "Il pregio di Roberto potrebbe anche essere il difetto: l’emozionalità. Siamo sempre rimasti legati. Roberto era un ragazzo, conservava tutta l’emozionalità del giocatore. Perdemmo con la Lazio e me lo trovai nello spogliatoio che piangeva in un angolo, le lacrime facevano capire che ci teneva tremendamente a far bene. A Roberto ti affezioni anche per come vive il calcio, la partita, i momenti. Diventa difetto, l’emozionalità, quando prevale sul resto, proprio questo aspetto del carattere lo spinse a dire che a fine stagione se ne sarebbe andato".

