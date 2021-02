Muriqi, il gol in Atalanta - Lazio vale un record: è il primo calciatore a...

RECORD MURIQI - Valon Berisha, Rrahmani, Vojvoda, Ujkani, nessuno ci era riuscito. Muriqi sì. Con il gol che ha ammazzato l'Atalanta, il Pirata non solo ha firmato il 3-1 decisivo per chiudere i giochi a Bergamo, non solo è entrato nella storia della Lazio come il 359esimo marcatore laziale in Serie A, ma ha soprattutto scritto un nuovo record: è stato il primo kosovaro a segnare nel nostro campionato. Con la speranza che ora Vedat possa continuare così.

