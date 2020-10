Nations League, Serbia a rischio retrocessione: un'altra missione per Milinkovic

Il Sergente è chiamato a risolvere una nuova questione. Dopo essersi sbarazzato della Norvegia di Halaand con una doppietta che ha regalato alla Serbia la finale play off degli Europei, Milinkovic deve compiere un'altra missione. Questa sera, la Nazionale serba fa visita alla Turchia nel quarto turno della Lega B di Nations League. Le due squadre sono ultima e penultima in classifica con i turchi a due punti e i serbi a uno. Vietato sbagliare per entrambe le compagini che rischiano di finire in Lega C. L'obiettivo del centrocampista biancoceleste sarà ancora quello di prendere per mano la squadra, che non può più permettersi di perdere, e salvarla dalla retrocessione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Sergente tornerà domani a Roma e da venerdì sarà a disposizione di Inzaghi. Un solo giorno per preparare il match delicato di sabato contro la Sampdoria.

