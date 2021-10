Nazionale, Capello: “Immobile? È bravo e aiuta i compagni anche se..."

RASSEGNA STAMPA - Questa sera a San Siro l’Italia di Mancini sfiderà la Spagna che è a caccia di una rivincita dopo la semifinale di Euro2020. Mancherà all’appello degli azzurri Ciro Immobile che ha dovuto rinunciare alla convocazione per un infortunio. Il bomber biancoceleste si è rivelato un punto di forza per gli azzurri essendosi dimostrato decisivo nel percorso che ha portato l’Italia sul tetto d’Europa. Nonostante questo, le sue prestazioni in azzurro restano un argomento che divide tra chi critica e chi apprezza, così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche Fabio Capello ha detto la sua: “Immobile è bravo, lotta, apre spazi per i compagni. Certo non riesce a esprimersi ai livelli della Lazio”

