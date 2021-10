Squalifica Acerbi, la Lazio acquisisce gli atti: i dettagli

Francesco Acerbi è stato espulso domenica contro il Bologna dopo le proteste con l'arbitro Massa. Il Giudice Sportivo ha inflitto al difensore biancoceleste due turni di stop per aver "rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi". Una squalifica prevista visto il rosso diretto sventolato dalla giacchetta nera al numero 33. Cosa farà ora la Lazio?Dalla società trapela l'idea di voler acquisire gli atti per analizzarli con cura e decidere, a seconda di quanto individuato, se ricorrere o meno in appello. Una decisione che verrà presa nei prossimi giorni per cercare di ridurre a una giornata la squalifica e rimettere Acerbi a disposizione di Sarri per il Verona. Il centrale, nel frattempo, ha chiesto nuovamente scusa dicendo di volersi automultare per quanto accaduto al Dall'Ara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.