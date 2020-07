Paolo Rossi: "Scudetto? Merito alla Juve, pensavo che la Lazio reggesse fino alla fine"

La vittoria sulla Sampdoria vale alle Juventus il nono scudetto consecutivo della sua storia, di certo il più combattuto degli ultimi anni. L’ex campione del Mondo, Paolo Rossi, ha detto la sua in merito parlando anche della Lazio che per quasi tutta la stagione è stata la reale antagonista dei bianconeri. Queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

“Merito della Juve anche se ha fatto meno punti di quanto ci si attendesse. La rivale più forte sembrava potesse essere l’Inter, ma non era pronta per vincere. A un certo punto pensavo che la Lazio reggesse fino alla fine, ma ha pagato gli infortuni e i cali di forma. L’Atalanta ha giocato molto bene, ma non era strutturata per il titolo”.

Hellas Verona - Lazio, le pagelle dei quotidiani: super Strakosha e Immobile, bocciato Luiz Felipe

Lazio, mercoledì l'ultima all'Olimpico contro il Brescia poi cena di squadra

TORNA ALLA HOME