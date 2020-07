Lazio, mercoledì l'ultima all'Olimpico contro il Brescia poi cena di squadra

Un’altra vittoria importante quella di ieri della Lazio a Verona. La squadra di Inzaghi ha nettamente travolto la compagine di Juric nonostante lo svantaggio iniziale del primo tempo. Il re della serata è stato Ciro Immobile, autore di una tripletta importantissima per gli obiettivi per i quali è in corsa il numero 17. Solo due gare separano i biancocelesti dal termine di questa faticosa stagione e mercoledì alle 19:30 sarà anche l’ultima all’Olimpico. Il match è quello contro il Brescia, un orario comodo anche per organizzare una cena post gara. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti dopo la partita squadra e staff si ritroveranno a cena per passare una serata insieme a conclusione di un anno difficile, esaltante, incredibile e faticoso.

FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: torna Lazzari con il Brescia

Verona - Lazio, retroscena Immobile: ecco perché voleva lasciare il rigore a Luis Alberto

TORNA ALLA HOME