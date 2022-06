PRIMAVERA - Lazio, incontro Rocchi - Lotito: i dettagli

La prossima settimana si terrà l'incontro tra l'ex attaccante e il presidente, in ballo c'è la panchina della Primavera delle aquile...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Tommaso Rocchi sogna la panchina della Primavera. L'ex attaccante biancoceleste, dopo l'Under18, sogna il passo successivo. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, la prossima settimana ci sarà l'incontro tra Rocchi e Lotito e si parlerà anche di futuro. L'addio di Calori sembra scontato e gli indizi sembrano portare all'ex centravanti che sogna di ripetere quanto fatto da Simone Inzaghi. Sarà un'estate di cambiamenti in casa Lazio con Fabiani che potrebbe entrare in società e aiutare proprio il settore giovanile. Lotito nei prossimi dieci giorni scioglierà i nodi. Vanno definiti ruoli e gerarchie, al momento regna un po' di confusione sui piani da portare avanti. La Primavera ripartirà dalla seconda serie di categoria,ma vuole la promozione dopo aver sciupato nella seconda parte della stagione la chance di risalita. Rocchi potrebbe essere l'uomo giusto. Il veneziano ha ricevuto offerte da club di Serie B e C, ha intenzione di scansarle definitivamente una volta concretizzata la proposta della dirigenza.