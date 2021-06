PRIMAVERA - Lazio, squadra in ritiro prima dei playout: ultimo treno per la salvezza

Finite le gare di campionato, la Lazio Primavera si prepara ad affrontare i playout per non retrocedere. Il penultimo posto in classifica costringe gli uomini di Calori al doppio spareggio contro il Bologna per sperare di rimanere anche la prossima stagione nella massima serie. Anche ieri contro l'Ascoli è arrivata una sconfitta, la decima consecutiva, e così il club, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha deciso di andare in ritiro per preparare al meglio i playout. L'andata si giocherà il 23 giugno al Fersini mentre il 29 giugno ci sarà la gara di ritorno.

