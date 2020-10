PRIMAVERA - Tahsin non dimentica la Lazio: il 16enne continua a sognare l'Italia

È stato seguito dalla Lazio per la Primavera e ora, nonostante sia approdato nel Samsunspor, Alpaslan Tahsin continua a pensare alI'Italia. In un'intervista aveva svelato di voler giocare con i baby biancocelesti, alla fine ha firmato con il club turco. Il presidente Yildirim punta molto sui giovani, lo ha tesserato e lo sta facendo allenare con i ragazzi più grandi. Classe 2004, il talento nato in Grecia da genitori turchi sogna in grande e non dimentica la Lazio. Il suo nome, riporta la rassegna stampa di Radiosei, può rimanere nei radar della dirigenza capitolina per il futuro.

