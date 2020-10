Lazio, Correa diventa leader: nell'emergenza il Tucu si esalta e trascina la squadra

Un nuovo leader in casa Lazio: si tratta di Joaquin Correa. L'attaccante argentino ha preso per mano la squadra biancoceleste in questo momento di emergenza totale e si è trasformato in un trascinatore biancoceleste, a cui Inzaghi si sta aggrappando sempre di più. Con la rosa ridotta all'osso, il Tucu è uno dei pochi che garantisce tanta qualità in mezzo al campo e da lui passano sempre le giocate più esaltanti. Dopo il rientro dalla sosta per le Nazionali - come riporta infatti la rassegna di Radiosei - Correa ha già lasciato il segno due volte nelle sfide di Champions League: con l'assist per Immobile contro il Dortmund e con la rete decisiva contro il Bruges. L'argentino sta vivendo un periodo magico sul campo da gioco e adesso è arrivato il momento di sbocciare definitivamente, anche perché la Lazio ha bisogno di lui. Contro il Torino prenderà per mano la sua squadra, dimezzata dalla situazione sanitaria alquanto incerta. Ora la Lazio ha bisogno del Tucu!