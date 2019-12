Rennes - Lazio, le pagelle dei quotidiani: si salvano in pochi

Una serata da dimenticare per la Lazio di Simone Inzaghi che cede al Rennes e saluta l'Europa League. Una competizione iniziata in salita e che le aquile non sono riuscite a rimettere in carreggiata in tempo. La quarta sconfitta su sei gare disputate, però, pesa soprattutto per come è arrivata. I biancocelesti sono entrati in campo scarichi e non hanno mai dato l'idea di crederci veramente. I francesi, nonostante fossero già eliminati, hanno giocato con la giusta intensità e hanno portato meritatamente a casa la vittoria. I quotidiani non hanno risparmiato nessuno e fioccano le insufficienze per Parolo e compagni. Gli unici a salvarsi sono Proto e l'esordiente Falbo. Tra i più bastonati dalle pagelle ci sono Vavro, Berisha, Acerbi e Cataldi. Di seguito le pagelle dei principali giornali.

IL CORRIERE DELLO SPORT: Proto 6: Bastos 4.5, Vavro 4.5 (29' st Falbo 6), Acerbi 5; Lazzari 4.5, Parolo 5.5, Cataldi 5, Luis Alberto 5.5 (14' st Berisha 5), Jony 4.5; Caicedo 4.5, Immobile 5 (23' st Adekanye ng). All.: Inzaghi 5.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Proto 6: Bastos 5, Vavro 4.5 (29' st Falbo 6), Acerbi 5; Lazzari 5, Parolo 5.5, Cataldi 5, Luis Alberto 5.5 (14' st Berisha 5), Jony 4.5; Caicedo 4.5, Immobile 5 (23' st Adekanye 5.5). All.: Inzaghi 5.5

IL TEMPO: Proto 6: Bastos 6.5, Vavro 4.5 (29' st Falbo 6), Acerbi 5; Lazzari 5, Parolo 6, Cataldi 5, Luis Alberto 5.5 (14' st Berisha 4.5), Jony 5.5; Caicedo 5, Immobile 5 (23' st Adekanye 5). All.: Inzaghi 5

IL MESSAGGERO: Proto 6: Bastos 5.5, Vavro 5 (29' st Falbo ng), Acerbi 5; Lazzari 5, Parolo 5.5, Cataldi 5, Luis Alberto 5.5 (14' st Berisha 5), Jony 5; Caicedo 5, Immobile 5 (23' st Adekanye ng). All.: Inzaghi 5

