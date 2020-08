Riapertura degli stadi, Galli: "Rischioso come le discoteche"

La riapertura degli stadi di Serie A ai tifosi sembra ancora utopia a causa delle regole di distanziamento sociale imposte dalla pandemia, non si riesce a trovare una formula che permetta agli appassionati di riempire gli spalti evitando rischi di contagio. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ha commentato così la questione: "Nelle discoteche il virus si trasmette facilmente e lo stesso avviene allo stadio. Siamo all’aperto, ma con persone che difficilmente non si accalcano. E per gli sport al coperto, la situazione è ancora più critica. Fino a quando la situazione è questa, bisogna rinunciare al superfluo".

LAZIO, AL LAVORO PER IL RINNOVO DI INZAGHI

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE DI FARES

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE