Roma - Betis Siviglia | Ritorno al passato per Luiz Felipe, ma all'ultimo derby...

Roma - Betis Siviglia di domani sera sarà una sfida dal sapore particolare per Luiz Felipe che le sfide contro i giallorossi le ha vissute per anni da estremo rivale, così come il derby capitolino "insegna". Con la maglia biancoceleste Luiz ha giocato 144 partite in 5 anni, con il trasferimento che si è concretizzato nell'ultima sessione di calciomercato estiva. Come riporta la rassegna di Radiosei, l'italo-brasiliano è stato espulso nella gara contro il Celta Vigo in campionato e salterà quindi la prossima gara contro il Valladolid. I suoi pensieri sono a maggior ragione tutti concentrati sulla serata d'Europa League di domani contro la Roma, contro cui ha vinto 2 volte e perso 3. Sempre 3 i pareggi. Disastro nell'ultima stracittadina: Luiz Felipe subì non poco Abraham, perdendo su di lui la marcatura sia in occasione del primo gol che del secondo gol. L'occasione per riscattarsi ce l'avrà domani e non ha alcuna intenzione di mancare all'appuntamento. Tammy è avvisato.