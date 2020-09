Roma, il prof. Fink su Zaniolo: “Serviranno 9 mesi di stop"

Ancora brutte notizie per la Roma. La tegola Zaniolo continua ad essere sempre più grande. Il club giallorosso dovrà fare a meno del suo numero 22 ancora per diversi mesi. Nella partita di Nations League con l’Olanda, l’ex Inter ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Zaniolo si è sottoposto all’operazione chirurgica con il professor Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck. La rassegna stampa di Radiosei ha riportato le parole del professore a proposito dei tempi di recupero. Il consiglio di Fink è quello di restare lontano dal campo almeno per 9 mesi vista la recidiva. Per Zaniolo significherebbe rientrare a metà giugno e quindi saltare tutta la stagione e anche l’Europeo. La decisione finale spetterà calciatore e alla Roma.

