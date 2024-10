Roma, Juric è (già) in discussione: Possibile ritorno di De Rossi?

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

RASSEGNA STAMPA - Dopo sole quattro partite disputate, il lavoro di Ivan Juric è già messo in discussione. La partita di Monza, che precede la sosta del campionato, rappresenta un bivio importante che può addirittura diventare decisivo. Sarà una gara ostica, con la squadra di Nesta fanalino di coda della Serie A e pronta a giocare con il coltello tra i denti. Se il rendimento mostrato contro Venezia ed Elfsborg non dovesse cambiare, niente si potrebbe escludere. Persino l'esonero del tecnico croato, con il ritorno a Trigoria di Daniele De Rossi che non sarebbe da escludere. Più che la versione migliore di Verona e Torino, la Roma di Juric si avvicina maggiormente alla versione peggiore di quella di De Rossi. La cosa strana è che tutto sembri da buttare già a inizio ottobre, con la Roma in linea con l’obiettivo Champions, distante solo due punti. In campionato, anche con un po’ di fortuna contro il Venezia, Juric ha vinto due partite su due, il percorso europeo e la mancanza d'identità però preoccupano. I giallorossi sono nel caos, ma la strada per uscirne sembra esser ancora lunga.

