Roma - Lazio, Giannini: "Gazza talento puro. Rigiocherei un derby..."

Non si parla d'altro a Roma, e non potrebbe essere altrimenti nella settimana che porta al derby della Capitale. Lazio e Roma si sfideranno in un Olimpico pieno nella gara in programma domenica 20 marzo alle 18.00. La squadra di Sarri arriva al match dopo la vittoria contro il Venezia, quella di Mourinho dal pareggio di Udine e dalla gara che giocherà giovedì in Conference League. Questo il pensiero dell'ex giallorosso Giuseppe Giannini sulle pagine de Il Messaggero: "Rigiocherei il derby in cui sbagliai un rigore con la Lazio in vantaggio per 1-0. Il giocatore più temuto? Gascoigne, sicuramente. Gazza era un talento puro, con la palla poteva fare qualsiasi cosa. E Bruno Giordano, un avversario che ho sempre rispettato".

Infine sulla condizione delle squadre: "Non la vedo benissimo per la Roma. La Lazio mi sembra più squadra, mentre la Roma è Mourinho. Non è poco, certo, ma a volte non basta. Lui è un grandissimo allenatore, anche sprecato per questa squadra".