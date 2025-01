Roma - Lazio, il derby in abito da sera: l'ultima volta è andata così

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Roma e Lazio sono pronte a sfoggiare il loro migliore abito da sera per impressionare il pubblico di questa cena di gala; come sottolinea l'edizione odierna del Messaggero, sono passati ben 6 anni dall'ultimo derby giocato sotto le stelle. Pensate che l'unico sopravvissuto della Lazio dell'epoca è Adam Marusic, che ancora oggi veste la maglia biancoceleste. Quella volta le aquile trionfarono con un sonoro 3-0, che di lì a poco sarebbe costato la panchina a Eusebio Di Francesco. L'attuale tecnico del Venezia fu esonerato per fare posto proprio a Claudio Ranieri, totem giallorosso buono per tutte le stagioni.