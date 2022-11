Roma - Lazio, pali e tabù: per Zaniolo il derby è ancora un incubo

Il numero 22 giallorosso non ha mai segnato e neppure vinto un derby contro la Lazio. I numeri contro i biancocelesti sono impressionanti...

RASSEGNA STAMPA - Altro derby giocato e altro derby perso per Nicolò Zaniolo. La stracittadina contro la Lazio sta diventando una maledizione per il numero 22 giallorosso che non ha mai vinto contro i biancocelesti. In cinque anni con la maglia giallorossa, il calciatore non si è mai assicurato la vittoria, non ha mai segnato e ha colpito 4 legni (3 pali e una traversa). Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, in totale sono quattro i derby disputati in cui ha messo insieme un pareggio e tre sconfitte. Nella scorsa stagione, infatti, il giocatore è rimasto in panchina nel 3-0 della Roma.