Roma, per Dzeko c'è l'ipotesi della risoluzione del contratto

La Roma continua a sognare in Europa League, ma parallelamente tiene banco il caso Dzeko. Il futuro del bosniaco rimane in bilico, molto probabile che a fine stagione le strade possano dividersi. Già negli anni passati sembrava cosa fatta l'addio di Edin, a fine di questa stagione il dilemma si ripresenterà, soprattutto dopo lo scontro con Fonseca e le divisioni nello spogliatoio messe da parte per il bene della squadra. Come riporta la rassegna di Radiosei, la prossima settimana il procuratore Alessandro Lucci sarà a Roma per incontrare Tiago Pinto e discutere il futuro di Dzeko, c'è l'ipotesi anche della risoluzione consensuale del contratto (scadenza 2022), senza strappi. Le altre opzioni sono la permanenza e la cessione.